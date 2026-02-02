Senador elogia atuação da Dra. Luciana no socorro a vítimas atingidas por raio

Em um encontro na feira da Vila Operária, no domingo (1º), o senador Wellington Fagundes (PL) elogiou a atuação da vereadora Luciana Horta (PL) após o atendimento prestado a vítimas atingidas por um raio em Brasília, ocorrido no dia 25 de janeiro.

O incidente aconteceu nas proximidades da Praça do Cruzeiro, onde era realizado um ato político. Durante o evento, um raio atingiu a região e deixou pessoas feridas.

Dra. Luciana, que é médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estava no local e se identificou como profissional da saúde. Ela auxiliou as equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no atendimento às vítimas.

Segundo relatos, no início da ocorrência não havia médico acompanhando os bombeiros. Diante da situação, a vereadora realizou a avaliação inicial das vítimas, verificou o nível de consciência e auxiliou nos primeiros procedimentos, além de colaborar na organização dos encaminhamentos hospitalares.

Seis pessoas foram encaminhadas ao hospital em estado grave. Outras 34 receberam atendimento médico no local ou em unidades de saúde.

Ao comentar o episódio, o senador Wellington Fagundes destacou a atuação da vereadora durante o atendimento às vítimas.