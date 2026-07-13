Cantora Pocah se pronuncia após palco desabar durante show em Minas Gerais: ‘Está tudo bem’

Em suas redes sociais, Pocah sempre compartilha diversos momentos com seus mais de 13 milhões de seguidores. No último domingo, dia 12 de julho, a cantora passou por um susto durante seu show em Contagem, Minas Gerais.

Enquanto a artista e as bailarinas pulavam simultaneamente, a estrutura do palco se quebrou. Pocah conseguiu se equilibrar, mas as bailarinas chegaram a cair.

Em seu Instagram Stories, a famosa fez questão de afirmar que ninguém se machucou. “Está tudo bem, a primeira coisa que fiz foi verificar se as minhas meninas estavam bem”, disse.

Além disso, Pocah explicou que a estrutura que caiu não fazia parte do evento.

“Aquele não era o palco principal, era uma passarela. O show estava acontecendo no palco, que era maior. A passarela não suportou o peso das grandes gostosas. Aquela passarela não era do evento, era da banda que se apresentou antes de mim. Mas graças a Deus ninguém se machucou”, afirmou.

Além disso, a cantora demonstrou muito bom humor com a situação. A famosa publicou um vídeo do acontecimento e fez piada.

“Contratante: Quebrem tudo. A gente: Não diga mais nada”, brincou ela.