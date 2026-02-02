Justiça condena Pablo Marçal a pagar R$ 100 mil a Boulos por fake news na eleição

A Justiça de São Paulo condenou o influenciador digital e empresário Pablo Marçal (PRTB) ao pagamento de R$ 100 mil por danos morais ao deputado federal e atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL).

A decisão trata da divulgação de informações falsas durante a eleição para a Prefeitura de São Paulo, em 2024. Ainda cabe recurso.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Boulos e Marçal, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.

A sentença, assinada pelo juiz Danilo Fadel de Castro, da 10ª Vara Cível, aponta que Marçal fabricou uma mentira com objetivo de enganar eleitores e atingir a honra do adversário.

“O réu agiu com dolo intenso, valendo-se de sua vasta rede de alcance digital para potencializar o dano”, escreveu o magistrado, ao afirmar que a divulgação do conteúdo teve planejamento prévio.

Durante a campanha, Marçal associou repetidamente a imagem de Boulos ao uso de cocaína. Em debates, realizou gestos insinuando consumo da droga e utilizou expressões ofensivas.

Laudo médico

Às vésperas do primeiro turno, publicou nas redes sociais um suposto laudo médico indicando internação por uso de entorpecentes.

O documento apresentou falsidade comprovada por perícias da Polícia Civil e da Polícia Federal. A investigação apontou ainda que o médico cuja assinatura aparecia no laudo havia morrido anos antes. A Justiça Eleitoral determinou a retirada do conteúdo durante o período eleitoral.

Na decisão, o juiz ressaltou que o debate político admite críticas duras, mas não autoriza crimes contra a honra nem a disseminação intencional de desinformação.