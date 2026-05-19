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PREVISTO PARA 29 DE MAIO

Receita vai abrir consulta ao maior lote de restituição do Imposto de Renda nesta sexta-feira

A estimativa é de R$ 16 bilhões para 9 milhões de restituições, que serão pagas no dia 29, último dia de entrega das declarações

Redação Agora MT
Por Redação Agora MT
Fonte: R7
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Imagem: Receita Federal 1 Receita vai abrir consulta ao maior lote de restituição do Imposto de Renda nesta sexta-feira
Receita vai abrir consulta ao maior lote de restituição do Imposto de Renda – Foto: Reprodução/Agência Brasil

A Receita Federal vai liberar a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 a partir das 9h desta sexta-feira (22). A estimativa é de um total de R$ 16 bilhões para 9 milhões de restituições. Caso confirmada, será o maior lote da história.

O crédito das restituições está previsto para 29 de maio, ao longo do dia, conforme o processamento de cada instituição financeira.

“A Receita orienta que os contribuintes aguardem até o final do dia para a efetivação do depósito, uma vez que os horários de crédito podem variar entre os bancos”, afirma em nota.

A data também é o último dia do prazo para entregar a declaração, que começou em 23 de março. A expectativa é que 44 milhões de documentos sejam entregues.

Neste ano, 80% dos contribuintes com direito à restituição vão receber nos dois primeiros lotes. Serão ao todo 4 datas: 29 de maio, 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto.

Além disso, um lote especial de restituição automática vai pagar até R$ 1.000 para 4 milhões de pessoas, no dia 15 de julho.

Chamado de cashback será devolvido a contribuintes que não entregaram a declaração no ano passado por não estarem obrigados, mas que tinham direito à restituição.

O primeiro lote vai contemplar:

  • os contribuintes com prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência ou moléstia grave e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério;
  • contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por restituição via PIX;
  • além dos contribuintes que enviaram a declaração até o dia 10 de maio.

Calendário

Dia 29/05

  • Último dia de entrega das declarações
  • Primeiro lote de restituição das declarações 2026
  • Vencimento da primeira, cota única e Darf de destinação

Vencimento das cotas

Para quem vai pagar Imposto de Renda

  • Única ou 1ª – 29/05
  • 2ª cota – 30/06
  • 3ª cota – 31/07
  • 4ª cota – 31/08
  • 5ª cota – 30/09
  • 6ª cota – 30/10
  • 7ª cota – 30/11
  • 8ª cota – 30/12

Datas da restituição

Este ano terão 4 datas em vez de cinco e o pagamento será antecipado para a maioria dos contribuintes. É que a Receita vai pagar 80% dos que tenham direito à restituição até o dia 30 de junho.

  • 1º lote – 29/05
  • 2º lote – 30/06
  • Lote especial de restituição de 2025 – 15/07/2026
  • 3º lote – 31/07
  • 4º lote – 31/08

Restituição automática

Para quem não precisava declarar em 2025, mas teve rendimento retido na fonte e vai receber até R$ 1 mil

  • Serão geradas a partir de 15/06
  • Data do crédito: 15/07, exclusivamente por Pix – Chave CPF

Quem está obrigado a entregar a declaração do IR 2026

  • recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00; (no ano passado era de R$ 33.888,00)
  • outros rendimentos acima de R$ 200 mil;
  • ganho de capital sujeito à incidência do Imposto;
  • alienou em bolsas de valores acima de R$ 40 mil ou com ganhos sujeitos ao imposto;
  • Atividade rural acima de R$ 177.920,00 (era R$ 169.440,00) ou pretende compensar prejuízos;
  • posse ou a propriedade de bens acima de R$ 800 mil;
  • passou à condição de residente no Brasil;
  • optou pela isenção do GCAP de 180 dias;
  • optou por declarar bens da entidade controlada no exterior pela pessoa física (8º);
  • teve, em 31/12, a titularidade de trust regidos por lei estrangeira (10 a 13);
  • auferiu rendimentos/compensar perdas em aplicações no exterior; (2º a 4º e 9º);
  • teve lucros/dividendos no exterior (arts. 2º e 5º a 6º)

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