Receita vai abrir consulta ao maior lote de restituição do Imposto de Renda nesta sexta-feira

A Receita Federal vai liberar a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 a partir das 9h desta sexta-feira (22). A estimativa é de um total de R$ 16 bilhões para 9 milhões de restituições. Caso confirmada, será o maior lote da história.
O crédito das restituições está previsto para 29 de maio, ao longo do dia, conforme o processamento de cada instituição financeira.
“A Receita orienta que os contribuintes aguardem até o final do dia para a efetivação do depósito, uma vez que os horários de crédito podem variar entre os bancos”, afirma em nota.
A data também é o último dia do prazo para entregar a declaração, que começou em 23 de março. A expectativa é que 44 milhões de documentos sejam entregues.
Neste ano, 80% dos contribuintes com direito à restituição vão receber nos dois primeiros lotes. Serão ao todo 4 datas: 29 de maio, 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto.
Além disso, um lote especial de restituição automática vai pagar até R$ 1.000 para 4 milhões de pessoas, no dia 15 de julho.
Chamado de cashback será devolvido a contribuintes que não entregaram a declaração no ano passado por não estarem obrigados, mas que tinham direito à restituição.
O primeiro lote vai contemplar:
- os contribuintes com prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência ou moléstia grave e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério;
- contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por restituição via PIX;
- além dos contribuintes que enviaram a declaração até o dia 10 de maio.
Calendário
Dia 29/05
- Último dia de entrega das declarações
- Primeiro lote de restituição das declarações 2026
- Vencimento da primeira, cota única e Darf de destinação
Vencimento das cotas
Para quem vai pagar Imposto de Renda
- Única ou 1ª – 29/05
- 2ª cota – 30/06
- 3ª cota – 31/07
- 4ª cota – 31/08
- 5ª cota – 30/09
- 6ª cota – 30/10
- 7ª cota – 30/11
- 8ª cota – 30/12
Datas da restituição
Este ano terão 4 datas em vez de cinco e o pagamento será antecipado para a maioria dos contribuintes. É que a Receita vai pagar 80% dos que tenham direito à restituição até o dia 30 de junho.
- 1º lote – 29/05
- 2º lote – 30/06
- Lote especial de restituição de 2025 – 15/07/2026
- 3º lote – 31/07
- 4º lote – 31/08
Restituição automática
Para quem não precisava declarar em 2025, mas teve rendimento retido na fonte e vai receber até R$ 1 mil
- Serão geradas a partir de 15/06
- Data do crédito: 15/07, exclusivamente por Pix – Chave CPF
Quem está obrigado a entregar a declaração do IR 2026
- recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00; (no ano passado era de R$ 33.888,00)
- outros rendimentos acima de R$ 200 mil;
- ganho de capital sujeito à incidência do Imposto;
- alienou em bolsas de valores acima de R$ 40 mil ou com ganhos sujeitos ao imposto;
- Atividade rural acima de R$ 177.920,00 (era R$ 169.440,00) ou pretende compensar prejuízos;
- posse ou a propriedade de bens acima de R$ 800 mil;
- passou à condição de residente no Brasil;
- optou pela isenção do GCAP de 180 dias;
- optou por declarar bens da entidade controlada no exterior pela pessoa física (8º);
- teve, em 31/12, a titularidade de trust regidos por lei estrangeira (10 a 13);
- auferiu rendimentos/compensar perdas em aplicações no exterior; (2º a 4º e 9º);
- teve lucros/dividendos no exterior (arts. 2º e 5º a 6º)