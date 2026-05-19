Receita vai abrir consulta ao maior lote de restituição do Imposto de Renda nesta sexta-feira

A Receita Federal vai liberar a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 a partir das 9h desta sexta-feira (22). A estimativa é de um total de R$ 16 bilhões para 9 milhões de restituições. Caso confirmada, será o maior lote da história.

O crédito das restituições está previsto para 29 de maio, ao longo do dia, conforme o processamento de cada instituição financeira.

“A Receita orienta que os contribuintes aguardem até o final do dia para a efetivação do depósito, uma vez que os horários de crédito podem variar entre os bancos”, afirma em nota.

A data também é o último dia do prazo para entregar a declaração, que começou em 23 de março. A expectativa é que 44 milhões de documentos sejam entregues.

Neste ano, 80% dos contribuintes com direito à restituição vão receber nos dois primeiros lotes. Serão ao todo 4 datas: 29 de maio, 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto.

Além disso, um lote especial de restituição automática vai pagar até R$ 1.000 para 4 milhões de pessoas, no dia 15 de julho.