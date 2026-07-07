Mulher fica ferida após desviar de cachorro e cair de moto no Centro de Rondonópolis

Uma mulher de 25 anos ficou ferida após sofrer uma queda de motocicleta na noite desta terça-feira (7) na Rua Augusto de Moraes nas proximidades da Praça da Saudade na região central de Rondonópolis.

De acordo com as primeiras informações, a vítima seguia pela via conduzindo uma motocicleta Honda Start quando um cachorro atravessou repentinamente à sua frente, ao tentar desviar do animal a motociclista perdeu o controle da direção e caiu sobre o asfalto.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionada e prestou os primeiros socorros. Após avaliação, os socorristas constataram que a vítima sofreu apenas escoriações.

A mulher estava consciente e orientada durante todo o atendimento e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.

Ainda de acordo com informações de populares, familiares da motociclista estiveram presentes e o pai da vítima se responsabilizou de retirar a motocicleta da filha do local.