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Veículo capota em Rondonópolis após motorista perder o controle e colidir com carro estacionado

Laíne Macário
Por Laíne Macário
FONTE
VIA
Imagem: Veiculos envolvidos no acidente 1 Veículo capota em Rondonópolis após motorista perder o controle e colidir com carro estacionado
Veículos envolvidos no acidente – Foto: Gustavo Sabino/ TV C IDADE RECORD

Um veículo Hyundai HB20 branco capotou na tarde desta terça-feira (28) no bairro Vila Esperança em Rondonópolis, após colidir contra uma caminhonete Chevrolet S10 que estava estacionada. O acidente foi registrado na curva de acesso da Avenida Bandeirantes para a Avenida Aeroporto.

De acordo com as informações apuradas, a condutora do HB20 perdeu o controle da direção por motivos ainda não esclarecidos. O veículo atingiu a caminhonete estacionada e com a força do impacto acabou capotando na pista.

Imagem: HB20 bateu na S10 Veículo capota em Rondonópolis após motorista perder o controle e colidir com carro estacionado
HB20 bateu na S10 – Foto: Gustavo Sabino/ TV C IDADE RECORD

Equipe do Serviço de  Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários no local. Apesar da gravidade do acidente e dos danos causados aos veículos, a motorista do HB20 não sofreu ferimentos.

Imagem: Veiculo HB20 capotado Veículo capota em Rondonópolis após motorista perder o controle e colidir com carro estacionado
Veículo HB20 capotado – Foto: Gustavo Sabino/ TV C IDADE RECORD

 

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