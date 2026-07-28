Veículo capota em Rondonópolis após motorista perder o controle e colidir com carro estacionado

Um veículo Hyundai HB20 branco capotou na tarde desta terça-feira (28) no bairro Vila Esperança em Rondonópolis, após colidir contra uma caminhonete Chevrolet S10 que estava estacionada. O acidente foi registrado na curva de acesso da Avenida Bandeirantes para a Avenida Aeroporto.
De acordo com as informações apuradas, a condutora do HB20 perdeu o controle da direção por motivos ainda não esclarecidos. O veículo atingiu a caminhonete estacionada e com a força do impacto acabou capotando na pista.
Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários no local. Apesar da gravidade do acidente e dos danos causados aos veículos, a motorista do HB20 não sofreu ferimentos.