Corpo carbonizado em veículo pode ser de motorista de aplicativo desaparecido em Rondonópolis

Um corpo carbonizado ainda não identificado foi encontrado no porta-malas de um veículo incendiado na tarde desta terça-feira (28) em uma estrada vicinal próxima à MT-383 em Rondonópolis. A principal linha de investigação aponta que a vítima pode ser um motorista de aplicativo que está desaparecido desde as 13h desta mesma data.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada após denúncias de que um carro estava em chamas e havia um corpo no interior do veículo. Pouco depois, os policiais receberam a informação de que um motorista de aplicativo havia desaparecido no município.

Segundo relatos, o motorista deixou os filhos na casa da sogra no início da tarde e desde então, não foi mais visto. A coincidência entre o desaparecimento e a localização do veículo do motorista de aplicativo incendiado passou a ser investigada pelas autoridades.

PMs se deslocaram até o local onde encontraram o automóvel ainda em chamas. Durante a vistoria, foi confirmado que havia um corpo carbonizado no porta-malas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, controlou o incêndio e realizou o trabalho de rescaldo para garantir a segurança da área. Após a conclusão do atendimento, os militares isolaram o local para o início dos trabalhos periciais. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também compareceram ao local e realizam a perícia no veículo e no corpo da vítima.

A Polícia Civil trabalha para esclarecer a autoria, a motivação e confirmar se o corpo encontrado é realmente do motorista de aplicativo desaparecido.