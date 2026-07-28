Semáforos de Rondonópolis recebem placas de identificação das ruas e avenidas

Além das grandes obras estruturantes em andamento, a Prefeitura de Rondonópolis também está empenhada em dar solução para pequenos problemas que afetam o dia a dia dos moradores. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana começou a instalação nos semáforos de placas de identificação das vias públicas locais.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Thales Tatí, informa que as placas de identificação vão ser instaladas em todos os semáforos do município, tanto do quadrilátero central como dos bairros. Ele explica que a ideia é facilitar o deslocamento de pedestres e condutores pelas vias públicas, considerando a falta de identificação ainda existente na cidade.

Thales destaca ainda que essa ação vem sendo feita a partir do reaproveitamento de placas que estavam encostadas e sem uso na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Dessa forma, vem evitando o descarte de bens públicos e garantindo o bom uso dos recursos públicos.

Além disso, a estratégia garante maior durabilidade na identificação, considerando que os postes usados até então, nas esquinas, sofrem com atos de vandalismo e avarias de acidentes de trânsito.