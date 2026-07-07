Operação da Polícia Penal apreende drogas, celulares e chips na penitenciária Mata Grande em Rondonópolis

A Polícia Penal realizou nesta terça-feira (7) uma operação de revista no Raio III ID e SD da Penitenciária Major PM Eldo de Sá Corrêa conhecida como Mata Grande, em Rondonópolis, dentro do Programa Tolerância Zero às Facções Criminosas.

A ação foi coordenada pela direção da unidade prisional em conjunto com o Plantão Alpha e teve início às 13h30. Os policiais penais entraram nos raios de forma estratégica, conduzindo todos os custodiados para a quadra esportiva enquanto era realizada uma revista minuciosa nas celas.

Durante a operação, foram apreendidas 22 porções de maconha, seis porções de pasta base de cocaína, cinco aparelhos celulares, um celular mini, 24 chips telefônicos, oito fontes de carregamento, cinco fones de ouvido e sete cabos USB.

A revista foi encerrada às 16h sem registro de incidentes, alterações ou necessidade de uso da força. Segundo a direção da Penitenciária Mata Grande, a operação transcorreu dentro da normalidade e reforça o combate à entrada e circulação de materiais ilícitos no sistema prisional.