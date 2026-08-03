Seu dinheiro está rendendo ou apenas esperando?

Muitas pessoas deixam o dinheiro parado na conta corrente aguardando o pagamento de uma conta, uma oportunidade de investimento ou simplesmente por não conhecerem alternativas de aplicação. O que poucos percebem é que, enquanto o dinheiro espera, ele pode deixar de gerar ganhos.

Para quem busca segurança, previsibilidade e flexibilidade, uma das opções disponíveis nas cooperativas de crédito é o Recibo de Depósito Cooperativo (RDC).

O RDC permite que os recursos sejam aplicados de acordo com o perfil e os objetivos de cada cooperado, oferecendo modalidades com rentabilidade competitiva, prazos variados e possibilidade de aplicações pré ou pós-fixadas. Além disso, conta com a proteção do FGCoop, observadas as condições e os limites vigentes.

Mais do que uma forma de investir, o RDC também representa uma maneira de fortalecer a economia local. Nas cooperativas de crédito, os recursos captados retornam para a própria região por meio de financiamentos, crédito para empresas, produtores rurais e novos investimentos, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade.

Antes de escolher onde investir, vale avaliar não apenas o rendimento, mas também fatores como liquidez, segurança e o propósito que aquele investimento pode gerar.

Na CrediSIS Primacredi, o cooperado conta com orientação especializada para encontrar a alternativa mais adequada às suas necessidades e fazer o dinheiro trabalhar a seu favor.

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