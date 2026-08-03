Prefeitura de Rondonópolis intensifica limpeza para proteger saúde e meio ambiente

A Prefeitura de Rondonópolis segue atuando fortemente na limpeza de áreas verdes e espaços públicos. Com a chegada do período da seca, as atenções estão redobradas nesse setor para evitar que surjam focos de queimadas na área urbana da cidade.

Para isso, a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e pecuária (Semmaap) designou diversas frentes de trabalho que atuam constantemente na limpeza dessas áreas. “Esse é um trabalho contínuo que nós mantemos em execução durante todo o ano, na seca para evitar as queimadas e no período chuvas para não deixar que o mato se alastre”, comentou o secretário Álvaro Fachim.

Atualmente o Município detém diversas áreas que demandam esse cuidado e as manutenções são feitas em conjunto com a limpeza dos bolsões de lixo, um problema gerado pela própria população local e que afetam diretamente a eles mesmo. Além disso, a conservação de praças, canteiros e rotatórias também são de responsabilidade da secretaria de Meio Ambiente.

Fachim explicou que dividiu o mapa de Rondonópolis em três grandes regiões para então organizar o cronograma de limpeza da cidade. Feito isso, são distribuídas diversas equipes para atuar dentro da região. Essa semana, por exemplo, o trabalho de conservação e limpeza das áreas públicas está sendo realizado por três frentes: residencial Paiaguás, Dona Neuma e Melquíades / residencial Magnólia / Parque do Escondidinho e jardim da Mata.

O objetivo é manter as áreas limpas o máximo de tempo para evitar qualquer princípio de queimada e assim não prejudicar ainda mais o clima que já está muito seco na cidade. A comunidade também deve estar alerta para não causar nenhum incêndio nas áreas públicas e não descartar, por exemplo, garrafas de vidro e nenhum outro tipo de resíduo nessas áreas.