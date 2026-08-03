Homem morre após ser espancado por colega com pedaço de madeira em alojamento de fazenda em MT

Um homem identificado como Rodolfo Flores, de 46 anos, morreu após ser brutalmente agredido por um colega de trabalho durante uma discussão em um alojamento de fazenda, na noite de sábado (1º), em Tapurah (MT). A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão teria começado depois que o suspeito quebrou uma cadeira no alojamento. Rodolfo teria exigido que ele arcasse com o prejuízo, o que deu início a uma discussão entre os dois.

Testemunhas relataram que ambos haviam ingerido bebida alcoólica e estavam bastante alterados. Durante o desentendimento, o suspeito teria se armado com uma faca e tentado atacar a vítima, mas foi contido por pessoas que estavam no local, que conseguiram retirar a arma de suas mãos.

Em seguida, o homem ainda teria pegado um machado e tentado novamente investir contra Rodolfo, sendo impedido mais uma vez pelas testemunhas.

Algum tempo depois, a discussão recomeçou. Conforme o registro policial, o suspeito desferiu um golpe contra a vítima, que caiu no chão. Na sequência, ele pegou um pedaço de madeira e atingiu Rodolfo diversas vezes na cabeça, provocando ferimentos graves.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao alojamento, encontrou o suspeito no local. Conforme a ocorrência, ele aguardava a chegada da equipe e teria confessado o crime.

Rodolfo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Tapurah com ferimentos no tórax e no couro cabeludo. Ele não resistiu à gravidade das lesões e morreu na unidade de saúde.

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil.