Vendedor de marmitas está desaparecido em Rondonópolis; família pede ajuda para localizá-lo

Um homem identificado sendo Douglas Mendonça Frigo de 30 anos, que trabalha com vendas de marmitas está desaparecido desde a manhã do último sábado (07) em Rondonópolis-MT. Segundo informações repassadas por familiares e registradas em boletim de ocorrência, ele saiu de casa por volta das 10h para trabalhar como fazia diariamente e não foi mais visto.

De acordo com relatos, o trabalhador costumava vender marmitas na região do Distrito Industrial e nas proximidades da BR-163/364. A última vez em que Douglas foi visto foi ao sair de uma marmitaria onde atuava localizada no bairro Residencial Vila Goulart.

No momento do desaparecimento ele vestia short jeans, tênis e uma blusa de manga longa nas cores branca e verde. Conforme informações da namorada, o Douglas não possui vícios, atua há muitos anos no ramo alimentício e nunca havia desaparecido anteriormente o que aumenta a preocupação da família.

O caso foi registrado na Polícia Civil como desaparecimento de pessoa e está sendo investigado. Familiares e amigos fazem um apelo à população para que qualquer informação que possa ajudar na localização seja repassada imediatamente às autoridades policiais ou no telefone 66 9 9219-0746 e falar com pai Edimar.