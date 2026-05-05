Carreta atravessada em curva na MT-471 exige atenção redobrada de motoristas que passam pelo Morro do Gavião

Motoristas que trafegam pela MT-471, estrada que liga Rondonópolis à Comunidade do Miau e à Gleba Rio Vermelho devem redobrar a atenção nesta terça-feira (5). Uma carreta está parcialmente atravessada em meia pista, em uma curva íngreme no Morro do Gavião, o que aumenta o risco de acidentes no local.

Quem segue no sentido norte, a aproximadamente 20Km de Rondonópolis, vai encontrar a pista interditada. Já quem segue no sentido contrário, a pista está livre, mas é necessário dirigir com cuidado pelo local.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre as causas da ocorrência. Possívelmente o veículo de carga não conseguiu subir a serra e acabou descendo de ré e colidindo a traseira no paredão. Não se sabe se o veículo apresentou problemas mecânicos ou se outro fator contribuiu para a situação.

A recomendação é que os condutores reduzam a velocidade, mantenham distância segura e redobrem os cuidados ao passar pelo trecho, até que a carreta seja retirada e a via totalmente liberada.