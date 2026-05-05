Caso Karen: de desaparecimento misterioso à operação policial que investiga ligação com facção de Rondonópolis

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira (5), a operação “My Love”, em Rondonópolis (MT), avançando nas investigações sobre o desaparecimento de Karen Anelita Ferreira da Silva, de 25 anos, ocorrido em dezembro de 2025.

A ação, coordenada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), é resultado de meses de apuração, com uso de técnicas como análise de imagens, diligências de campo e levantamentos de inteligência. Durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária, foram apreendidas porções de drogas, como maconha e ecstasy, além de materiais utilizados no tráfico e dispositivos eletrônicos que seriam levados para dentro da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande).

Duas mulheres, de 31 e 35 anos, foram presas em flagrante por tráfico de drogas, sendo que uma delas também teve a prisão temporária decretada. As investigadas foram encaminhadas à unidade prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

As investigações apontam indícios de que Karen teria ligação com uma facção criminosa atuante na cidade, com possível participação no recrutamento de mulheres para introdução de entorpecentes no sistema prisional. A principal linha investigativa indica que o desaparecimento pode estar relacionado a conflitos internos dentro desse grupo, especialmente desentendimentos envolvendo outras mulheres ligadas à mesma atividade.

A operação integra ações de enfrentamento ao crime organizado no estado, e o inquérito segue em andamento para identificar outros envolvidos e esclarecer completamente o caso.

Relembre o caso

Karen Anelita Ferreira da Silva desapareceu no dia 9 de dezembro de 2025, após sair de casa, na região da Vila Operária, para trabalhar em um restaurante. Ela não retornou, o que levou a família a procurar a polícia.

Na época, uma vizinha relatou ter visto a jovem chegando em casa por volta das 14h30 e, mais tarde, conversando com uma mulher em uma motocicleta. Não há confirmação se Karen saiu acompanhada ou sozinha.

Familiares também informaram que pessoas desconhecidas passaram pela residência procurando pela jovem no dia do desaparecimento. Nos dias anteriores, Karen apresentava sinais de preocupação e chegou a pedir orações à mãe.

Desde então, o caso mobiliza familiares e autoridades, que seguem em busca de respostas sobre o paradeiro da jovem.

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