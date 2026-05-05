Jovem desaparecido é encontrado com vida após três dias preso em carro capotado na MT-459

Um jovem de 19 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (2), foi encontrado com vida na manhã desta terça-feira (5) após passar cerca de três dias preso às ferragens de um veículo capotado na MT-459, conhecida como Rodovia do Leite, nas proximidades de Pedra Preta (MT).

Édson Barbosa Cândido, conhecido como “Galego”, havia sido visto pela última vez ao sair de casa, na comunidade Nova Galileia, zona rural do município. Desde então, familiares e amigos estavam mobilizados em busca de informações sobre o paradeiro do jovem.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela equipe de reportagem no local, o jovem conduzia uma pick-up Fiat Strada branca, que teria sido emprestada de um amigo. Ele teria saído durante a madrugada para ir até uma padaria, quando perdeu o controle da direção e acabou capotando o veículo em um trecho da rodovia.

O carro ficou fora da pista, o que dificultou a visualização do acidente e pode ter contribuído para que o jovem permanecesse desaparecido por vários dias.

Édson foi encontrado ainda dentro do veículo, com a perna presa às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate por volta das 10h desta terça-feira, retirando a vítima com vida.

Segundo relato de familiares, o jovem tentou pedir ajuda, mas não conseguiu contato porque o celular estava sem bateria. Durante o período em que ficou preso, ele teria sobrevivido em condições extremas, chegando a beber a própria urina para se manter hidratado.

Ele foi resgatado em estado debilitado e desidratado, pedindo água no momento em que foi encontrado. Após o resgate, foi encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional em Rondonópolis (MT).

Familiares acompanharam o resgate e se emocionaram com o desfecho do caso, que já gerava grande preocupação e mobilização local nas buscas pelo rapaz.

Caso segue em atualização

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde atualizado do jovem. O caso segue sendo acompanhado pela equipe de reportagem do Grupo Agora de Comunicação, e novas informações devem ser divulgadas a qualquer momento.

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