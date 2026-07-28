RECORD promove entrevistas e debates com candidatos às eleições deste ano; confira datas

A RECORD vai transmitir, a partir de agosto, entrevistas e debates com os futuros candidatos à Presidência da República, ao governo de São Paulo e ao Senado pelo estado. Nessa segunda-feira (27), a emissora definiu o calendário da programação.

A primeira etapa começa com entrevistas dos candidatos ao governo de São Paulo, de 17 a 21 de agosto, na edição da tarde do programa Balanço Geral.

A segunda fase será de 31 de agosto a 4 de setembro, com os nomes que vão disputar as duas vagas ao Senado pelo estado. A transmissão será pelo canal Record News.

Na terceira leva de entrevistas, os participantes serão os concorrentes à Presidência da República, que estarão no Jornal da Record de 15 a 21 de setembro.

Debates

Além disso, a emissora vai promover debates entre os nomes que participam da corrida rumo aos palácios do Planalto e dos Bandeirantes.

No caso dos futuros candidatos à Presidência da República, os debates vão ocorrer às 21h, após o programa Domingo Espetacular, nas seguintes datas: 27 de setembro e 18 de outubro — caso as eleições cheguem a segundo turno.

Com os nomes que vão disputar o governo de São Paulo, os debates serão às 13h25, após o horário eleitoral, em 21 de setembro e 13 de outubro — se houver disputa em segundo turno no estado.

Confira o calendário:

Entrevistas

Candidatos à Presidência da República

– 15 a 21 de setembro, no Jornal da Record

Candidatos ao governo de São Paulo

– 17 a 21 de agosto, no Balanço Geral Tarde

Candidatos ao Senado por São Paulo

– 31 de agosto a 4 de setembro, na Record News

Debates

Candidatos à Presidência da República

– 27 de setembro (1º turno), às 21h

– 18 de outubro (2º turno), às 21h

Candidatos ao governo de São Paulo

– 21 de setembro (1º turno), às 13h25

– 13 de outubro (2º turno), às 13h25