É ou não é uma notícia boa? Depois da visita que fizemos na semana passada ao @hcanmt junto à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, presidida pelo meu amigo @deputadopauloaraujo, observamos a UTI pediátrica fechada por falta de recursos para o custeio. Depois de um pedido nosso ao presidente @deputado_botelho e ao primeiro secretário @maxrussi, eles decidiram doar R$ 3 milhões das economias que a @assembleiamt fez esse ano para custear a UTI. Esse é um presente da ALMT para todas as crianças que dependem dessa unidade de terapia intensiva em Mato Grosso. Parabéns à Comissão de Saúde pelo brilhante trabalho que vem desempenhando em especial aos médicos do parlamento @drjoaomt @drgimenezmt @ludiocabral e @deputadodreugenio pela sensibilidade com a causa da saúde!!!