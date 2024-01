Agência de Marketing de Rondonópolis será expositora em grande feira de Agronegócio brasileiro

A Pis7 Agro será a primeira agência de Marketing, Publicidade e Propaganda do Brasil a participar como expositora em uma feira nacional voltada para o agronegócio. A presença da Pis7 promete inovação e visão estratégica para o setor, através de soluções que elevam a notoriedade de empresas do agronegócio de forma competitiva.

O Publicitário e Proprietário da Pis7, Leonardo Pissetti, destaca a participação no Show Rural Coopavel como um avanço significativo para a empresa, que busca revolucionar a comunicação no mercado do agronegócio.

“A Pis7 Agro tem contribuído para expandir a comunicação de empresas do

agronegócio brasileiro, alinhando ações estratégicas com a realidade do agro. Participar

do Show Rural é, sem dúvidas, um avanço para nós,” ressalta ele.

Em sua 36a edição, o Show Rural Coopavel é uma das maiores feiras do país.

Em 2023, atraiu mais de trezentos mil visitantes e registrou uma arrecadação

extraordinária de 5 bilhões de reais.

O Gerente de Projetos da Pis7, Gustavo Costa, destaca a importância do evento

para o setor agrícola brasileiro, tanto pela presença ao lado de renomadas marcas como

expositores, quanto pela oportunidade de trocar experiências e fortalecer ainda mais a

rede de contatos. Gustavo considera esses aspectos fundamentais para eventos desta

magnitude.

Além de reunir a comunidade agro, desde agricultores até o público em geral,

a feira destaca-se por sua abrangência. O evento terá a abertura de portões a partir de

08h, com encerramento às 18h, proporcionando a todos os participantes uma

oportunidade de explorar as últimas tendências e inovações no cenário do agronegócio

brasileiro.

Para conhecer mais sobre a Pis7 Agro acesse www.pis7.com.br.