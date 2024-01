‘KM Cursos e Concursos’ chega em Rondonópolis com aulas presenciais e com aulão gratuito neste domingo

O ‘KM Cursos e Concursos’ está com inscrições abertas para cursos presenciais em Rondonópolis-MT preparatórios para concursos. As aulas vão acontecer em uma sala anexa ao Centro integrado de Ensino (CIE), na avenida Joaquim de Oliveira, bairro Vila Aurora. As aulas estão previstas para começar no dia 30 de janeiro e nesta primeira etapa, o foco é a preparação para os concursos da Câmara Municipal, Secretaria Estadual de Saúde e Concurso Nacional Unificado.

Desde 2018 no mercado, o ‘KM Cursos e Concursos’ possui mais de mil aprovados em diversas áreas como Segurança, Saúde, Defensoria Pública, entre outros seguimentos. As aulas são ministradas por uma equipe grande de profissionais qualificados. A matriz é em Cuiabá e alguns profissionais da capital também irão dar aula em Rondonópolis.

“Todos os nossos alunos presenciais também têm acesso a nossas plataformas online, é uma forma do aluno rever as aulas. Trabalhamos com preços acessíveis e com forma de pagamento facilitada” explica o diretor do ‘KM Cursos e Concursos’, Kleyber Moreno.

De segunda a sexta-feira as aulas acontecem no período noturno. Já aos sábados no período vespertino. Serão 3h de aula por dia.

Além das aulas presenciais, o ‘KM Cursos e Concursos’ também oferece aulas online através do site https://kmconcursos.com.br/.

As inscrições estão sendo feitas através do whatsapp (65) 9.9902-5560 ou (65) 9.9958-5177.

Também é possível conhecer mais sobre os cursos pelas redes sociais no Instagram @kmcursoseconcursos.

AULÃO DE LANÇAMENTO

No domingo (28) haverá um aulão de lançamento gratuito das 8h às 12h em uma sala anexa ao Centro integrado de Ensino (CIE).

A ideia é apresentar os professores e um pouco dos cursos.