Um ladrão foi foi preso em Várzea Grande após roubar clientes de um supermercado e sofrer um acidente logo em seguida quando tentava fugir numa motocicleta Honda Bros em alta velocidade. O suspeito, Elivelton Marcos da Silva Souza, 28 anos, que usa tornozeleira eletrônica, foi detido no bairro Jardim Paula II, neste domingo (15).

Segundo a Polícia Militar, após o assalto no supermercado o bandido fugiu transitando em alta velocidade e colidiu contra um veículo Onix de cor vermelho.

Com a queda, o ladrão se machucou e os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que o encaminhou ao Pronto-Socorro de Várzea Grande. Elivelton tem possui várias passagens pela justiça e estava no regime semiaberto usando uma tornozeleira eletrônica.

As vítimas do roubo disseram que estavam em frente ao estabelecimento quando foram abordadas pelo suspeito. Ele anunciou o roubo levando R$ 90 e uma aliança. O suspeito ainda tentou roubar o carro de uma mulher que estava o estacionamento do supermercado, mas ela fugiu ao perceber o assalto.

Elivelton, depois de liberado do atendimento médico, foi encaminhado à Central de Flagrantes de Várzea Grande para as providências que o caso requer.