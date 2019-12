Ingredientes

2 xícara (chá) de farinha de trigo tradicional

1 xícara (chá) de farinha de trigo integral

2 e 1/2 xícara (chá) de açúcar refinado

1 colher (chá) de fermento em pó

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 colher (chá) de Canela em pó

1/2 colher (chá) de noz-moscada moída

1/2 colher (chá) de cardamomo em pó

2 ovos inteiros batidos no garfo

1 gema

200 ml de óleo de girassol

1 colher (chá) de essência de baunilha

2 xícaras (chá) de maçãs com casca picadas

1/2 xícara (chá) de uvas-passas claras sem sementes picadas

1/2 xícara (chá) de damascos turcos picados

2 xícaras (chá) de castanhas e nozes picadas

50 g de cerejas ao maraschino cortadas ao meio

50 g de figos turcos ou iranianos picados

1 pitada de sal

200 g de açúcar de confeiteiro

4 a 6 colheres (sopa) de leite integral

Modo de preparo

ATENÇÃO

1 Faça este bolo de um a dois dias antes de servir.

2 Este tempo de descanso é ideal e importante para o bolo ficar mais molhadinho e todos os sabores dos ingredientes se misturarem.

Bolo

1 Aqueça o forno em temperatura média-baixa. Coloque num bowl as farinhas, o açúcar, o fermento e os demais ingredientes secos. Mexa bem. Acrescente os ovos, óleo e baunilha. Misturar até ficar parecendo uma farofa úmida. Acrescente os demais ingredientes, como a maçã, passas e nozes e misture bem.

2 Untar duas fôrmas de pudim com óleo e farinha, colocar a massa apertando-a bem na fôrma e levar para assar por aproximadamente 60 minutos ou até furar com um palito e ele sair limpo.

Dica

1 Se perceber que o bolo está assando muito rápido, coloque uma fôrma com água dentro do forno (na parte de baixo). O vapor da água irá diminuir a temperatura do forno e ajudará na cocção.

Calda Fondant

1 Misture o açúcar de confeiteiro com o leite (colocado aos poucos) até dar o ponto ideal. Não deve ficar muito liquido. A consistência ideal é uma pastinha. Cubra o bolo e decore com as frutas secas.