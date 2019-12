1 Preaqueça o forno a 220 °C.

2 Numa tábua, coloque a costelinha de porco e, com ajuda de uma faca, retire o excesso de gordura.

3 Se não couber na assadeira, corte-a na metade. Transfira para a assadeira e tempere com sal e pimenta-do-reino dos dois lados. Coloque os ramos de alecrim no fundo da assadeira e a peça por cima das ervas (côncavo para baixo). Espalhe a geleia na parte de cima da costelinha.

4 Num pilão, bata a castanha de caju até virar uma farinha grossa. Salpique por cima da costela.

5 Leve a assadeira ao forno preaquecido para selar a carne por 20 minutos

6 Enquanto isso, lave o restante dos ingredientes. Descasque os dentes de alho e, com um descaroçador, retire o miolo com as sementes da maçã. Não descasque as maçãs.

7 Retire a assadeira do forno e reduza a temperatura para 160 °C. Junte ao redor da costelinha as maçãs, coloque um dente de alho sobre cada uma, regue com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o vinho no fundo da assadeira, cubra com papel-alumínio e volte para o forno por mais 2 horas.

8 Transfira a costela para uma tábua e corte em ripas. Coloque numa travessa com as cebolas, as maçãs e os dentes de alho. Se quiser, decore com ramos de alecrim fresco.