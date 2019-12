Crianças de 8, 10 e 13 anos ligaram para a Polícia Militar pedindo a prisão do pai delas, Carlos Fernando da Silva, 38 anos, que desferiu golpes de faca contra a mãe, de 32 anos. O crime foi praticado no bairro 1º de março, região periférica de Cuiabá. A briga ocorreu na madrugada deste domingo (15).

Segundo a PM, a princípio militares do Centro Integrado de Ocorrências e Segurança Pública (Ciosp), acharam que era trote dos menores. Porém, as crianças deixaram o telefone na linha e a telefonista ouviu parte da briga.

Quando os policiais chegaram na residência encontraram a vítima ferida, deitada numa cama, com uma faca ao lado do corpo e o marido ao seu lado. As crianças choravam na sala escondidas em um canto ao lado do sofá.

Policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que fez o resgate e encaminhou a vítima para o Pronto-Socorro da Capital. A vítima, apresentava perfurações na mão direita e abdome e foi encaminhada ao centro cirúrgico. As crianças foram entregues aos cuidados da avó.

Segundo a Polícia Civil, que passou a investigar o caso, a mulher é surrada constantemente e ameaçada pelo marido. Porém, nunca denunciou o acusado. As crianças revelaram que escutaram a briga do casal e depois os gritos da mãe. Então chamaram a Polícia Militar e ficaram aguardando escondidos atrás do sofá.

Carlos, na frente dos militares, teria dito que ao sair vai voltar para matar a companheira. A reportagem do PORTAL AGORA MATO GROSSO procurou o delegado plantonista Rogério Silva e foi informada que o suspeito ficou calado na delegacia.

Autuado, ele seguiu para audiência de custódia nesta segunda-feira (16). Carlos Fernando da Silva passou pela audiência de custodia e a juíza plantonista, Renata do Carmo Evaristo Parreira, da 9ª Vara Criminal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.