Na época ele foi preso e ficou pouco mais de 30 dias preso. Carlos morava sozinho em uma casa de dois cômodos. Não há informações sobre parentes do homem. Além deste caso em 2014, ele ainda respondia por um outro estupro. Os processos tramitam em segredo de Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, dois homens estiveram na casa do idoso e o mataram usando um facão e uma enxada. Primeiro desmaiaram a vítima, depois o esfaquearam até matá-lo. Foram mais de 10 perfurações encontradas no corpo. Até o momento ninguém foi preso e a Polícia Civil segue investigando o assassinato.