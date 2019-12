O lutador de MMA, Antonio Magno Lima Pereira, 33 anos, conhecido como “Cricri” foi preso neste domingo (15), em Cuiabá, pela Polícia Civil em ação da Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol). Ele estava foragido desde o último dia 9, acusado de matar um empresário no Pará.

O motivo o crime, segundo a polícia, seria uma disputa de terra para exploração do local. O lutador é conhecido no mundo esportivo e já chegou a disputar lutas importantes no Brasil e também fora do país.

Segundo informações, a vítima, Eurivaldo Alves Mariano, foi morta por dois disparos, um no abdômen e o outro na cabeça.

Depois do crime Antonio fugiu para o Mato Grosso com o celular da vítima e utilizou o celular da vítima para pedir dinheiro à esposa e amigos, se passando pela vítima, sempre dizendo que estava com problemas e por isso precisava dos valores, enquanto o corpo ainda não havia sido encontrado.

Com base nas informações, os policiais civis coordenados pelo delegado da Polinter, Marcos Aurélio Veloso, realizaram trabalho de campo logrando êxito em surpreender Antonio Magno em uma residência no bairro Terra Nova, em Cuiabá.