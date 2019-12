A Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Judiciária Civil, fechou mais um ponto de venda de drogas no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá. A ação resultou na prisão de dois traficantes, além da apreensão de drogas, duas plantas de maconha e vários apetrechos relacionados ao tráfico.

Entre os presos estão, Robson Araújo da Silva, 37, e Wellyngton Henryk Prudencio, 18, autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação aconteceu foi durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela 9ª Vara Criminal de Delitos Tóxicos de Cuiabá. A ordem judicial foi expedida com base em investigações da DRE que identificaram o ponto de vendas de drogas no bairro Jardim Vitória.

Em buscas no local, os policiais apreenderam seis rolos de plástico filme, utilizado para embalar a droga, dois tubos de linha, uma tornozeleira eletrônica rompida, a qual Robson confessou que era para seu monitoramento, uma faca com resquícios de entorpecente, um recipiente com substância esbranquecida e uma porção grande da mesma droga, além duas plantas de maconha de aproximadamente 1 metro de altura.

Durante os trabalhos, os policiais conversaram com moradores da região, que confirmaram que no local funcionava um ponto de venda de drogas e que os dois suspeitos são membros de uma facção criminosa, envolvida em diversos crimes.

Diante das evidências, os suspeitos foram conduzidos a DRE, onde após serem interrogados, foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.