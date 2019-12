Será entregue esta terça-feira (17), pelo prefeito Emanuel Pinheiro(MDB), a Estação Bispo Dom José, na Avenida Tenente Coronel Duarte (Prainha). A obra, iniciada em agosto deste ano, inclui a revitalização da Praça Bispo Dom José e obedece aos mesmos critérios de segurança, conforto e sustentabilidade das estações Alencastro e Ipiranga.

De acordo com o titular da Pasta, Antenor Figueiredo, a edificação é dividida em dois módulos climatizados de 90 m², com metragem total de 335,95 m², por onde circularão mais de 10 mil passageiros por dia. Os módulos A e B atenderão 32 linhas de ônibus com destino às regiões do CPA e do Coxipó, respectivamente.

Sendo assim, as linhas atendidas pelo módulo A serão: 107, 206, 213, 301, 308, 309, 310, 313, 314, 319, 323, 340, 390 e 404. Já as atendidas pelo módulo B serão: 103, 103b, 501, 507, 508, 517, 525, 530, 540, 607, 607, 609, 613, 615, 706, 711, 720 e 730. No local, agentes da Semob orientarão os passageiros sobre os itinerários.

Na ocasião também será entregue a restauração do Chafariz do Mundéu e da estátua de Maria Taquara, dois importantes símbolos da cuiabania. Em março a Semob entregou a Estação Ipiranga e a revitalização da Praça Maria Taquara, com um novo ponto de ônibus. O monumento, contudo, havia sido retirado para restauro.

Somadas, as inaugurações irão otimizar o fluxo das linhas, especialmente se consideradas outras melhorias no transporte da Capital. Em pouco mais de dois anos houve importantes alterações como a implantação de linhas expressas, ônibus articulados e duas novas estações.