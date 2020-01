Um avião ucraniano com 167 passageiros e 9 tripulantes a bordo caiu nesta quarta-feira perto do aeroporto Imam Khomeini, em Teerã, capital iraniana. Autoridades iranianas descartaram encontrar sobreviventes após um incêndio na aeronave.

Segundo informações da imprensa internacional, o avião, um Boeing 737, que seguia para Kiev, capital da Ucrânia, teria tido problemas técnicos logo após a decolagem.

Entre as vítimas, estão 140 iranianos e 32 estrangeiros, segundo a TV estatal do Irã.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais é possível ver que a aeronave pegou fogo ainda no ar.

Nas fotos publicadas pela agência local Insa, é possível observar os destroços do avião, perto de Parand, no subúrbio da capital. De acordo com Reza Jafarzadeh, porta-voz da Organização de Aviação Iraniana, uma equipe de investigação já foi enviada ao local.

Comunicado da companhia aérea

A Ukraine International Airlines divulgou nesta quarta-feira um comunicado confirmando que seu vôo PS752, operando para Kiev, desapareceu dos radares alguns minutos após sua partida da capital iraniana. A companhia aérea suspendeu todos os voos para Teerã.

O avião partiu do Aeroporto Internacional de Teerã às 6h10, segundo o comunicado.

O comunicado acrescentou que o Boeing 737-800 NG”foi construído em 2016 e entregue diretamente à companhia aérea pelo fabricante”.

A Ukraine International Airlines expressou suas mais profundas condolências às famílias das vítimas do acidente e fará todo o possível para apoiá-las, disse o comunicado.

A companhia aérea acrescentou que está atualmente esclarecendo o número exato de passageiros a bordo, depois que dados preliminares disseram que havia 167 passageiros e nove tripulantes a bordo.