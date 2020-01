Um morador de rua foi preso na madrugada desta terça-feira (28), no bairro Verdão em Cuiabá (MT), após agredir a companheira com uma pedaço de madeira. O acusado negou as acusações e disse que a mulher já estava sangrando quando ele chegou no local. A vítima tinha vários hematomas pelo corpo e graves ferimentos na cabeça.

Segundo as informações, uma viatura da Polícia Militar fazia rondas quando foi acionada para atender um caso de espancamento, na avenida Agrícola Paes de Barros. Quando a equipe chegou no local encontrou a vítima caída no chão, com vários hematomas e um ferimento profundo na cabeça. O acusado estava junto com a vítima que é sua mulher. Ambos são moradores de rua.

Ela disse aos policiais que o acusado é seu marido e que após uma discussão ele pegou um pedaço de madeira e desferiu vários golpes na cabeça dela. O homem negou as acusações e disse que chegou e a encontrou estava no chão, machucada e sangrando bastante. Alegou que ele mesmo acionou o socorro. Ao lado da vítima, os militares encontraram ainda um estilete sujo de sangue.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a mulher ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). O acusado usa uma tornozeleira eletrônica, mas estava desligada. Ele também tinha um corte no tórax e disse que foi ocasionado pela mulher com o estilete. O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Cuiabá.