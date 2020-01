Após desentendimento durante negociação de trabalho, Sidney marcelino da Silva, 39 anos, foi executado a tiros, em Várzea Grande (MT). O crime foi praticado na noite deste domingo (19), dentro de uma empresa de transportes rodoviário de carga, localizada no bairro Jardim dos Estados. Outro homem foi baleado, encaminhado ao Pronto Socorro de Várzea Grande e passa bem.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, as vítimas e o acusado de 33 anos, estavam dentro da empresa resolvendo um problema relacionado a um caminhão da transportadora. Após uma breve discussão, o acusado foi até seu veículo e pegou um revólver.

Quando ele retornou já chegou atirando contra Sidney. Em seguida, atirou na outra vítima que tentou fugir mas acabou atingida por um dos disparos. Quando a Polícia Militar chegou no local, o suspeito já havia fugido.

O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte de Sidney. Já a outra vítima foi atendida e encaminhada para atendimento médico. Segundo a direção do Pronto-Socorro de Várzea Grande, o quadro de saúde dele é estável.

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local e investigará o crime. O acusado já foi identificado. No entanto, até a publicação desta matéria não havia sido localizado.