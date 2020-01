Uma carreta carregada com 31 mil litros de etanol tombou na BR-364, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Rondonópolis – MT, na tarde desta quinta-feira (23). A pista ficou totalmente interditada, já que há um grande risco de incêndio. Uma equipe do Corpo de Bombeiros vai ficar no local até que o etanol seja retirado por outro veículo.

O motorista não se feriu e conseguiu deixar o veículo sozinho. Não há previsão para a liberação da pista. O congestionamento começa a se formar na rodovia.

A orientação é para que os motorista evitem passar pelo trecho até que a situação seja resolvida.