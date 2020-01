Uma ex-presidiária que usa tornozeleira eletrônica, apontada com a maior traficante do bairro São Mateus, em Cuiabá (MT), foi presa na noite deste domingo (19). A acusada e outros três homens foram detidos por tráfico de drogas. Todos os suspeitos possuem passagens criminais.

De acordo com as informações de policiais militares da Força Tática, a equipe estava em rondas quando recebeu a denúncia de que o local apontado funcionava como “boca de fumo” e que havia acabado de receber uma grande quantidade de droga.

A equipe solicitou apoio e em seguida abordou um homem que estava em frente a residência da suspeita. Com eles, os militares encontraram algumas porções de drogas, que segundo ele, havia acabado de comprar ali mesmo.

Ao perceber a presença da polícia, a suspeita fugiu para o fundo da residência e jogou algumas porções de droga no quintal dos fundos, material que logo foi localizado pelos militares. Em revista no interior da casa foram encontradas várias trouxinhas prontas para a venda.

A suspeita, que não teve nome e idade divulgados pela PM, disse que vive do tráfico de drogas desde os 15 anos e que está respondendo em regime semiaberto por crime de tráfico de drogas. No entanto, a tornozeleira eletrônica foi rompida e estava dentro do guarda-roupas.

Outros dois homens foram encontrados dentro na casa e, segundo a acusada, todos são usuários. Diante dos fatos, os quatro suspeitos foram detidos e encaminhados à Central de Flagrantes de Cuiabá.