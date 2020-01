Um homem de 31 anos foi preso e um menor de 16 foi apreendido durante uma abordagem de rotina realizada pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (24) na Vila Itamarati, em Rondonópolis.

Eles estavam armados com um revólver calibre 38 com uma munição picotada e uma capsula do mesmo calibre.

De acordo com a PM, os policiais faziam ronda quando notaram a dupla que aparentou nervosismo com a presença da polícia. A motocicleta FAN de cor vermelha que eles usavam estava sem placa.

Durante a revista, a arma foi encontrada na cintura do menor.

Ambos tem passagens pela polícia por furtos e roubos.