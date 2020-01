Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos que arrombaram o local, pularam as catracas e arrancaram os televisores das paredes. O prejuízo estimado varia entre R$ 25 mil e R$ 30 mil. Não havia segurança no momento do furto.

As TVs furtadas eram usadas para informar os passageiros sobre as linhas de ônibus que chegavam e deixavam a estação. Com isso, usuários do transporte coletivo estão sendo prejudicados.