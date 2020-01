Lideranças do Partido Democratas (DEM) em Mato Grosso, se reuniram na noite desta segunda-feira (27) para debater sobre a eleição suplementar ao Senado marcada para o dia 26 de abril deste ano e alinhar o discurso, principalmente, quanto à postura do governador Mauro Mendes. Também foram definidos prazos para que filiados ao partido se manifestem interesse na disputa.

O principal dilema enfrentado pelos democratas diz respeito ao posicionamento de Mendes, que terá que escolher entre apoiar o correligionário Júlio Campos, que é ex-governador, ex-senador e ex-deputado federal, ou ficar do lado do vice-governador Otaviano Pivetta (PDT), também interessado na disputa. Parte da cúpula estadual do DEM defende que Mendes fique neutro na disputa.

Apesar de Júlio Campos ser o favorito, o DEM estipulou prazo de até 14 de fevereiro para manifestação por parte de outros interessados em concorrer internamente com Júlio Campos. Depois, no dia 17 a Executiva Estadual vai se reunir e avaliar os nomes.

Em março, no dia 11, será realizada a convenção do partido, na qual os democratas vão escolher quem será o candidato para disputar a vaga da senadora Selma Arruda, cassada por crimes de caixa 2 e abuso de poder econômico na eleição de 2018.

A reunião teve a participação do ex-deputado federal, Fábio Garcia, atual presidente do diretório estadual do DEM, Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa e os irmãos Jayme Campos e Júlio.