O Ministério do Turismo de Israel comemorou o crescimento de turistas no ano passado. Agora, o destino surge como grande favorito para 2020 entre os melhores destinos para viajar em diversas listas de publicações. Um dos focos do país será em prospectar novos visitantes.

Em 2019, foram mais de 4,5 milhões de turistas entre janeiro e dezembro. Em comparação a 2018, o número é cerca de 11% maior. O mês de dezembro, impulsionado pelas comemorações de Natal, teve um aumento de 10% em relação ao ano anterior.

Vale ressaltar que o Brasil é o 13º mercado e o principal da América Latina, com cerca de 82,1 mil turistas (foram 5,1 mil só em dezembro). Isso indica 31% a mais do que em 2018 e com crescimento de 50% nos dois últimos anos.

Para Yariv Levin, ministro do Turismo, as indicações mostram a diversidade turística do país. “Somos um destino seguro, de coexistência e que oferece possibilidades variadas ao turista. Da agitação de Tel Aviv a cidade sagrada de Jerusalém, passando pelas praias com 360 dias de sol em Eilat e pelos mistérios da natureza no Mar Morto”, explica.

Veja as seleções de tendências e melhores destinos para 2020:

Forbes: 2º lugar – Tel Aviv

Forbes Brasil: 2º lugar – Israel

MSN: 2º lugar – Tel Aviv

O Estado de S.Paulo: 6º lugar – Israel

Skyscanner: 7º lugar – Tel Aviv

Travel+Leisure: 12º lugar – Cesareia

Tripadvisor: 25º lugar – Tel Aviv