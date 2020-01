A Polícia Civil passou a investigar uma tentativa de estupro ocorrida no bairro Vista Alegre, em Cuiabá (MT) na qual um estudante do ensino médio de 21 anos foi preso na noite desta quinta-feira (9), acusado de perseguir e tentar estuprar uma evangélica de 24 anos. A vítima chegava em casa quando teria sido abordada pelo suposto tarado.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil, militares em rondas avistaram o homem aparentemente beijando a vítima e com a mãos embaixo da saia dela. Os PMs abordaram o casal e ela denunciou que estava sendo estuprada.

O suspeito, que disse ser estudante e estava com um uniforme escolar, foi preso em flagrante. A princípio ele alegou ser menor de idade. Mas após checagem, a polícia descobriu que ele estava mentindo, pois tem 21 anos.

À polícia, a mulher contou que seguia para casa quando foi abordada pelo suspeito, que agarrou e tentava tirar sua roupa. A vítima ligou para o marido, que foi de encontro a ela.

Segundo a polícia, o suspeito afirmou ter passado a mão no corpo da mulher. Não há mais detalhes da versão dele no registro policial. Diante dos fatos, o estudante foi levado para a central de flagrantes e autuado pelo crime de tentativa de estupro.