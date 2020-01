Entre idas e voltas, o casal sertanejo Maiara, da dupla Maiara e Maraisa e Fernando, da dupla Fernando e Sorocaba, finalmente estão juntos. Apesar de negarem o término do namoro, o casal confirmou que ‘deram um tempo’ e explicaram o motivo em uma live.

Após muitas especulações referentes aos motivos do possível término do casal, Maiara e Fernando resolveram esclarecer tudo em uma live que foi exibida ontem (16).”Já deu tanta conversa, tanta coisa, que acho melhor a gente falar a real o que aconteceu e o que deixou de acontecer”, disse Maiara.

“Entre o Natal e o Ano Novo, eu bebi umas cachaças e falei umas coisas para o Fernando, sabe? Meio bêbada… Quem nunca? Eu aprontei no final do ano. Por isso ele me colocou de castigo, e ainda não tá me seguindo. Aí eu fui lá e também apaguei minhas coisas. ” Explicou maiara, sobre fernando ter deixado de segui-la e ela ter apagado as fotos com ele do seu instagram.

Sobre terem terminado o namoro, Fernando negou. “A gente brigou, deu um tempo.” Maiara também negou os boatos de que o motivo teria sido ciúmes. “Não teve nada a ver com ciúmes, foi estafa minha mesmo. O ano inteiro trabalhando e a gente desconta só em quem tá do nosso lado.”

No final da live, Fernando Zor admitiu que ele e Maiara eram “muito esquentadinhos”, e por isso as brigas aconteciam. Confira alguns trechos da live que o casal fez, explicando o motivo de ‘darem um tempo’: