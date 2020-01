A cantora Pabllo Vittar está preparando uma verdadeira maratona esse ano. São muitos os shows agendados para fora do país. O mais recente a ser confirmado é o que ela fará na Primavera Sound 2020, que acontece em Barcelona, na Espanha, com objetivo de divulgar as últimas tendências na música. A apresentação será no dia 5 de junho.

No evento, ela poderá se encontrar com cantores de diferentes estilos musicais, como The Strokes e Lana Del Rey.

No show, ela promete reunir seus sucessos. Recentemente, Pabllo lançou a primeira parte de seu EP “111”, com músicas em diferentes idiomas.

Fora Barcelona, a lista de Pabllo no exterior é grande. Ela tem apresentações já confirmadas no festival australiano Mardi Gras Party, dia 29 de fevereiro, no Lollapalooza Chile, em 27 de março, no Lollapalooza Argentina, dois dias depois, e na Sala Del Museo, em 31 de março, em Montevideo.

A cidade peruana de Lima também está no radar com um show no dia 2 de abril no festival Happy Ending Fest. A turnê fora do Brasil se intensifica com shows no Festival Estéreo Picnic (3 de abril, em Bogotá), e no aguardado Coachella (dias 11 e 18 de abril, nos Estados Unidos).