Certamente já tenha sofrido muitas câimbras nas pernas ao longo de sua vida, assim como nos braços. Em suma, as câimbras são contrações musculares involuntárias e repentinas que produzem dor.

Normalmente, são passageiras e benignas. No entanto, podem chegar a fazer com que o músculo afetado não possa se movimentar por um lapso de tempo. Ainda que a maioria das câimbras desapareçam sozinhas, às vezes, podem ser sintoma de que algo não está funcionando bem no organismo.

Ainda, as câimbras nas pernas são as mais frequentes. Costumam aparecer durante a noite, fazendo com que a pessoa acorde repentinamente por causa da dor. Apesar de suas causas serem muito variadas, sabe-se que sua incidência aumenta com a idade e que tendem a afetar mais as mulheres.

Por que as câimbras nas pernas surgem?

As câimbras nas pernas podem ter causas muito variadas. De fato, os especialistas ainda seguem tentando pesquisar qual é o mecanismo exato de sua produção e quais situações são desencadeadas.

No entanto, são conhecidas uma série de situações que se relacionam notavelmente com as câimbras nas pernas. Em primeiro lugar, os pesquisadores apontam as que costumam aparecer em momentos de cansaço e fadiga muscular logo após o exercício.

Homem com dor por câimbras

Outro motivo muito comum é permanecer muito tempo deitado ou pressionando os músculos das pernas em algumas posturas. Isso explica muitos dos casos que aparecem de madrugada.

Além disso, as câimbras têm relação com a atividade dos neurônios motores, que são os encarregados de estimular o movimento muscular. Dessa maneira, entende-se em parte a razão de aparecerem em um grande número de doenças neurológicas, como a doença de Parkinson.

Do mesmo modo, sabe-se que certos fármacos aumentam as câimbras nas pernas. De fato, é um efeito secundário importante dos tratamentos contra o câncer. Quase 80% dos pacientes tratados dizem sofrê-las.

É importante destacar que, na realidade, a causa mais frequente e, por sua vez, a mais fácil de ser solucionada é a desidratação ou a alteração das concentrações de certos íons no sangue. Ambas situações costumam aparecer unidas.

Quais outras causas podem existir?

As pessoas que são submetidas à hemodiálise costumam experimentar estas câimbras nas pernas. Têm relação, justamente, com o desequilíbrio dos íons no sangue. Como o potássio por exemplo.

Ademais, parece ser que as doenças do sistema vascular, como a obstrução das artérias coronárias ou de certos vasos nas pernas, também se relacionam com estas câimbras.

Como as câimbras nas pernas podem ser evitadas ou aliviadas?

As câimbras nas pernas, dependendo de sua causa, podem ser evitadas ou aliviadas. Costumam durar em torno de 9 minutos e, ademais, costumam se repetir na mesma hora ou durante a mesma noite. Por isso, quando são muito frequentes, as pessoas acabam sofrendo com insônia.

A primeira medida para tentar evitá-las é se mover com frequência e tentar não permanecer muito tempo na mesma posição. Além disso, é recomendado fazer exercícios de alongamento durante o dia ou justo antes de dormir.

O frio também está relacionado com o aparecimento destas câimbras, por isso, o ideal é permanecer em um ambiente caloroso. Uma vez que aparecerem, pode-se tentar relaxar a área com uma pequena massagem sobre o músculo que está sendo afetado.

O certo é que não existe nenhum tratamento médico para evitá-los. Alguns médicos recomendam certos suplementos vitamínicos ou de magnésio e sódio. No entanto, não está comprovado que sejam eficazes.