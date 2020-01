O deputado estadual Thiago Silva, preocupado com a saúde mental dos pacientes de Mato Grosso, apresentou na última semana, um projeto de lei para criação de uma rede de atenção e apoio para atender as pessoas que possuem esquizofrenia e doenças mentais. O objetivo do projeto é atender de forma completa as necessidades das pessoas que possuem a doença.

A esquizofrenia é um dos principais transtornos mentais e acomete 1% da população em idade jovem, entre os 15 e os 35 anos de idade. O projeto do parlamentar tem por finalidade a atenção de forma integral às pessoas com esquizofrenia, em todos os níveis de atenção à saúde estabelecida pela Rede de Atenção Psicossocial, realizando ações para defesa e garantia de direitos, prevenção de agravos, tratamento, reabilitação psicossocial, inclusão, trabalho e geração de renda.

“Queremos que a pessoa que possui esquizofrenia tenha seus direitos garantidos pelo Estado, por isso buscamos essa política de saúde e inclusão social, por meio da rede de apoio a esses pacientes. Continuaremos a trabalhar forte para a saúde mental da população de Mato Grosso”, disse o deputado Thiago Silva.

São objetivos da criação da rede estadual de atenção às pessoas com esquizofrenia: Fortalecer o cuidado integral às pessoas com esquizofrenia em todos os pontos da rede de atenção à saúde, com a efetivação de plano terapêutico singular, de caráter multiprofissional e centrado no paciente com participação dos familiares, amigos e cuidadores.

Realizam no Estado o atendimento a pacientes com transtornos psicossociais, o Centro Integrado de Assistência Psicossocial (Ciaps) Adauto Botelho de Cuiabá, Hospital Paulo de Tarso em Rondonópolis, O Caps – Vida Ativa de Tangará da Serra, Caps Infanto Juvenil de Cáceres, entre outros.

Confira na lista os demais pontos de apoio http://www.saude.mt.gov.br/cidadao/345/guia-de-servico.