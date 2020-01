Quatro acidentes que resultaram em duas mortes e pessoas feridas foram registrados no final de semana nas estradas que cortam Mato Grosso. Em uma ocorrência registrada na avenida Mário Andreazza, em Várzea Grande, equipe da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) teve a viatura atingida por um carro de passeio, enquanto atendia outro acidente no qual um motociclista caiu e morreu.

De acordo com a Deletran, por volta das 6h de domingo (5), Alex Sandro Kolling, conduzia sua motocicleta, modelo Yamaha, pela avenida Mário Andreazza, no bairro Nova Esperança, quando teria tentado fazer uma curva perdeu o controle da moto, caiu e morreu ainda no local do acidente.

Policiais civis chegaram logo em seguida e momentos depois, o carro em que eles estavam foi atingido por um veículo Volkswagem Fox, cor preta, que era conduzido por Claodiomiro Poliano, 48 anos. Além dele estavam dentro do carro seus dois filhos. Todos se feriram e foi necessário acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que por sua vez, os encaminhou para o Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande. Dentro do veículo foram encontradas várias garrafas de cerveja.

Outro acidente fatal ocorreu, também no domingo (5), na BR-163, em Sinop (MT). Um motociclista, cuja identidade não foi informada, morreu após colidir contra um poste. O homem estava em uma moto Yamaha 150 e bateu contra um poste de iluminação, por volta das 23h50.

A equipe médica da concessionária foi acionada e constatou a morte do motociclista. O homem teve traumatismo craniano e laceração do rosto.

Também no domingo, foi registrado uma colisão entre duas carretas, no km 349 da BR-364, em Santo Antônio do Leverger (MT). Uma dos veículos de carga estava carregado de adubo e tombou. O motorista precisou ser encaminhado ao hospital. Já a outra carreta estava carregada de telhas e o motorista saiu ileso.

Ainda no domingo, em Diamantino (MT), no km 534 da BR-163, a concessionária responsável pelo trecho registrou uma saída de pista de uma caminhonete S10. Dos cinco ocupantes, dois foram atendidos pela empresa e três foram encaminhados ao hospital de Nova Mutum (MT).

No município de Alta Floresta (MT), um homem de 57 anos e filha de 8 anos foram salvos por militares do Corpo de Bombeiros após caírem com o carro dentro de um rio na perimetral Rogério Silva, no sábado (4). Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A garota contou que o pai perdeu o controle do carro quando fazia uma curva.