A equipe do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) vai realizar, nesta terça-feira (21), a manutenção no registro da Rua Rio Branco, ao lado do Sanear do Monte Líbano. Para tanto, precisará desligar o setor pressurizado Monte Líbano, interrompendo o abastecimento de água em alguns bairros durante o período da manhã. A equipe da autarquia informa que o reabastecimento ocorrerá de forma gradativa devido ao número de bairros atingidos pela intermitência.

A equipe do Sanear pede que, durante este período, os moradores racionem água, bem como, não realizem atividades que possam aumentar o consumo em suas casas, pois a distribuição é gradativa, levando um pouco mais de tempo para que todas as residências sejam abastecidas normalmente.

BAIRROS AFETADOS

O abastecimento ficará interrompido nos bairros Monte Líbano, Liberdade, João de Barro, Tropical, Quitéria, Kênia, Carvalho e parte do Jardim Adriana.