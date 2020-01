INGREDIENTES

600 g de sobrecoxa de frango (4 pedaços)

1 caixinha de Creme de Leite

1 pacote de Creme de Cebola

MODO DE PREPARO

Em recipientes separados, coloque o NESTLÉ Creme de Leite e o MAGGI Creme de Cebola. Passe os pedaços de frango no Creme de Leite e em seguida, no Creme de Cebola e distribua em uma assadeira untada com azeite. Cubra com papel-alumínio e leve para assar em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 40 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 20 minutos ou até dourar.