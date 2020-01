Um tiroteio na Avenida Arthur Bernardes, uma das vias mais movimentadas do bairro Jardim Aeroporto, região central de Várzea Grande, causou correria, pânico e muita gritaria na noite desta quarta-feira (1º), por volta das 20h30. Diversos clientes que estavam em trailers de lanches saíram correndo enquanto alguns se jogaram no chão. Outros saíram sem pagar a conta.

O PORTAL AGORA MATO GROSSO flagrou a correria logo após o barulho dos tiros e conversou com um morador das imediações e com o dono de um trailer de lanche que ficou no prejuízo. Na confusão, uma garrafa de refrigerante caiu no chão e quebrou. Ao mesmo tempo, algumas pessoas que já tinham recebido os lanches, saíram correndo e sequer fizeram o pagamento.

A princípio, informações repassadas por testemunhas à reportagem dão conta que o condutor de uma motocicleta de alta cilindradas vinha perseguindo um veículo Renault Logan de cor cinza pela avenida e na esquina com a Rua Itapuã, ele começou atirar contra o carro. Depois tentou fugir e foi surpreendido por vários policiais militares da Força Tática que estavam nas proximidades.

Testemunhas afirmaram ao AGORA MATO GROSSO que os policiais efetuaram vários tiros na direção do suspeito que após cair da motocicleta tentou fugir a pé pela rua Itapuã, local onde existem casas e prédios residenciais. Ao final, ele foi preso e colocado dentro da viatura. Estava transtornado e gritava bastante dentro da viatura.

Quanto aos ocupantes do Logan, não foi possível saber se alguém foi atingido pelos tiros efetuados pelo motociclista. No para-brisas traseiro ficou um enorme buraco causado por tiro.

Enquanto a reportagem do esteve no local, não foi constatada nenhuma pessoa ferida no tiroteio. Os policiais começavam isolar o local e procuravam pelo motorista do Logan que ficou no meio da avenida com as portas abertas impedindo o trânsito de outros veículos no local.

Conforme relatos de testemunhas, uma das hipóteses é que tudo tenha começado por causa de uma briga de trânsito, pois o motorista do carro teria fechado o motociclista que por sua vez passou a perseguir o veículo. Depois começou atirar sem qualquer preocupação de estar num local cheio de lanchonetes, clientes e tráfego intenso de outros veículos.

Toda a confusão ocorreu a cerca de 500 metros de um shopping center da Cidade e bem ao lado de um posto de combustível e uma distribuidora de bebidas que costuma ficar lotada de clientes, pois disponibiliza telões para os frequentadores assistirem jogos de futebol transmitidos na TV.

Detalhes da confusão bem como o nome do suspeito preso em flagrante e os ocupantes do Logan devem ser divulgados pela PM na manhã desta quinta-feira (2) após confecção do boletim de ocorrências.