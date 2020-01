O União venceu o Mixto por 2 a 0 na estreia do Campeonato Mato-grossense 2020, nessa terça-feira (21) no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis (MT). Os gols foram marcados por Cabralzinho e João Emanuel, ainda no primeiro tempo.

O União de Rondonópolis leva vantagem no saldo de gols. Na próxima rodada, a equipe enfrentará o Poconé, fora de casa, no estádio Neco Falcão. O jogo será no domingo (26).

Duas equipes conseguiram somar três pontos na abertura do Campeonato. O União e o Operário que venceu o Poconé no estádio Dito Souza, em Várzea Grande, pelo placar de 1 a 0. O meia-atacante Pikachu fez o único gol do jogo aos 34 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, as duas equipes lideram o Estadual.