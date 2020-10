Abordagem termina com 4 suspeitos mortos em confronto com a Força Tática

Quatro suspeitos morreram em confronto com policiais da Força Tática, na manhã desta sexta-feira (30), na Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande-MT. De acordo com a Polícia Militar, dois deles estavam com tornozeleira eletrônica. Um dos mortos possuía várias passagens por roubo, porte ilegal de arma, cárcere privado.

Ainda de acordo com as informações, o grupo estava em um veículo HB20 e reagiram à abordagem. Quatro armas de fogo foram apreendidas, sendo três revólveres e uma pistola.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica está no local. Os nomes dos indivíduos ainda não foram divulgados.