Assessor de Prefeito que teve carro incendiado acredita em ação criminosa

A Polícia Civil deve investigar um incêndio em uma residência que pertence ao gerente do Departamento do Cursinho Zumbi dos Palmares da Prefeitura de Rondonópolis, Odair José, na noite deste sábado (03), no Jardim das Paineiras. O assessor que é ligado ao prefeito José Carlos do Pátio, acredita que tenha sido alvo de ação criminosa.

De acordo com as informações, Odair estava em casa quando ouviu um barulho no portão e em seguida notou foi lançado um produto, espécie de coquetel molotov, arma química incendiária geralmente utilizada em protestos e guerrilhas urbanas, foi lançado dentro da sua residência.

Na ação, o veículo do assessor estava na garagem da residência e pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. Ninguém se feriu.

Vale ressaltar, que o atual prefeito José Carlos do Pátio é candidato à reeleição em Rondonópolis.