Caixa libera hoje saque do FGTS a 10,2 milhões de trabalhadores

A Caixa libera neste sábado (17) o saque em dinheiro do FGTS emergencial para 10,2 milhões de trabalhadores nascidos em julho e agosto. Para isso, 772 agências vão funcionar das 8h às 12h. Ao todo foram creditados R$ 6,4 bilhões na conta dos beneficiários.

Segundo o banco, todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Também será possível realizar transferência bancária, sem custos, para a conta de preferência da pessoa. A transação pode ser realizada pelo aplicativo Caixa Tem.

O valor máximo de recebimento é de R$ 1.045. O dinheiro já podia ser utilizado pelo aplicativo Caixa Tem para o pagamento de contas, de boletos e em lojas.

Como consultar o valor

O valor máximo do saque é de R$ 1.045, mas varia de acordo com o saldo total que a pessoa tem no fundo. A consulta ao benefício está disponível pelo app FGTS (Android e iOS), pelo internet banking da Caixa, pelo site oficial e pelo telefone 111. É possível checar o valor disponível e qual a data de disponibilização do FGTS.

Quem não quiser realizar o saque deve informar pelo aplicativo do FGTS com pelo menos 10 dias de antecedência da data prevista do crédito. Também é possível solicitar o desfazimento do crédito depois do depósito. Neste caso, o valor volta para a conta do FGTS do beneficiário.

Além disso, se a poupança social digital não sofrer movimentação até o dia 30 de novembro, os valores retornarão à conta FGTS do trabalhador, devidamente corrigidos.